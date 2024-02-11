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Тульские десантники установили российский флаг во взятом ранее Веселом

ВЕСЕЛОЕ (ДНР), 11 фев — РИА Новости. Тульские десантники установили российский флаг в центре недавно освобожденного населенного пункта Веселое — у мемориала погибшим в Великой Отечественной войне, посвятив эту победу своим дедам и прадедам, воевавшим в ВОВ, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Источник: © РИА Новости

«Трепетное мероприятие, потому что не каждый день такое происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!» — рассказал РИА Новости на месте командир подразделения.

Он отметил, что флаг установили у памятника погибшим в ВОВ, посвятив это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.

«Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши “партнеры”», — рассказал боец.

Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.

«Десантникам-братьям желаю такой же крепости духа, которая сейчас у наших бойцов, которые удерживают данные позиции… занимаются активной обороной, обманывают противника, провоцируют, придумывают. Такой же крепости духа пожелаю десантникам на всех направлениях, чтоб с азартом выполняли все свои задачи!» — пожелал заместитель комбата.

В МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.