Тульские десантники установили российский флаг во взятом ранее Веселом

«Трепетное мероприятие, потому что не каждый день такое происходит такое. Все мужчины, сейчас будем устанавливать флаг в населенном пункте Веселое (ДНР), которое отбили у ВСУ наши гвардейцы-десантники, честь и хвала им! Слава ВДВ!» — рассказал РИА Новости на месте командир подразделения.
Он отметил, что флаг установили у памятника погибшим в ВОВ, посвятив это дедам и прадедам, которые боролись с фашизмом.
«Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши “партнеры”», — рассказал боец.
Замкомбата пожелал всем бойцам крепости духа и новых побед.
«Десантникам-братьям желаю такой же крепости духа, которая сейчас у наших бойцов, которые удерживают данные позиции… занимаются активной обороной, обманывают противника, провоцируют, придумывают. Такой же крепости духа пожелаю десантникам на всех направлениях, чтоб с азартом выполняли все свои задачи!» — пожелал заместитель комбата.
В МО РФ сообщали, что на донецком направлении подразделения тульских десантников из состава группировки войск «Южная» при поддержке авиации и огня артиллерии 18 января освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики.