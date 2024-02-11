Тульские десантники установили российский флаг во взятом ранее Веселом

«Испытываю чувство гордости, конечно, у меня воевал дед, теперь воюю я, воюю за деда и за свою семью, за свою любимую супругу. У меня двое сыновей, и я не хочу, чтобы они жили в таком мире, который предлагают наши “партнеры”», — рассказал боец.