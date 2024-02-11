Правоохранительные органы Красноярска задержали художника Василия Слонова за демонстрацию символики запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» 9 февраля. По предварительным данным, претензии следствия связаны с одной из работ Василия Слонова — неваляшкой, на которой по бокам нанесены рисунки с элементами, являющимися символикой экстремистского движения. Арт-объект был размещен на одной из выставок.
В октябре 2023 года Центральный райсуд Красноярска признал художника виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб., постановив уничтожить неваляшку с запрещенной символикой. Художник, по предварительным данным, разместил фотографию игрушки в своем аккаунте. Это якобы стало основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 282.4 УК РФ — публичная демонстрация символики экстремистской организации, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию по ст. 20.3 КоАП.
Лолита Белова.
Красноярского художника по делу об экстремизме поместили под домашний арест
Правоохранительные органы Красноярска задержали художника Василия Слонова за демонстрацию символики запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» 9 февраля. По предварительным данным, претензии следствия связаны с одной из работ Василия Слонова — неваляшкой, на которой по бокам нанесены рисунки с элементами, являющимися символикой экстремистского движения. Арт-объект был размещен на одной из выставок.