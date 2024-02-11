Красноярского художника по делу об экстремизме поместили под домашний арест

Правоохранительные органы Красноярска задержали художника Василия Слонова за демонстрацию символики запрещенного экстремистского движения «Арестантское уголовное единство» 9 февраля. По предварительным данным, претензии следствия связаны с одной из работ Василия Слонова — неваляшкой, на которой по бокам нанесены рисунки с элементами, являющимися символикой экстремистского движения. Арт-объект был размещен на одной из выставок.



В октябре 2023 года Центральный райсуд Красноярска признал художника виновным в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.3 КоАП (публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций), назначил ему штраф в размере 1 тыс. руб., постановив уничтожить неваляшку с запрещенной символикой. Художник, по предварительным данным, разместил фотографию игрушки в своем аккаунте. Это якобы стало основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 282.4 УК РФ — публичная демонстрация символики экстремистской организации, если это деяние совершено лицом, подвергнутым административному наказанию по ст. 20.3 КоАП.



Лолита Белова.