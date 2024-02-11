Виталий Хоценко поставил цель сделать Омск молодежной столицей Сибири

— Рассказал, как у нас в Омской области живет и развивается молодежь. Уже в этом году мы начнем обустройство современных пространств в ДК «Химик» и городского молодежного центра, где юноши и девушки смогут заниматься творчеством и воплощать свои идеи. В этом нам активно помогает команда Росмолодежи, — рассказал Хоценко в своем телеграм-канале.