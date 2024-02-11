Красноярского сенатора Усса заметили с «Дошираком» после критики рекламы лапши

Бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса заметили на фото с лапшой быстрого приготовления «Доширак». В соцсетях и СМИ этому удивились, так как ранее политик критиковал рекламу этого продукта в аэропорту имени Хворостовского.
«Собираемся ехать “через…” — в гости к хорошим людям, что живут на том берегу», — написал сенатор в Telegram.
Ранее экс-глава Красноярского края обратил внимание на рекламу «Доширака» в аэропорту региональной столицы. Он предложил заменить ее на ролики о «Енисейской Сибири».
В комментариях канала «Красноярск № 1 чат» пользователи заметили, что Александр Усс берет с собой лапшу со вкусом говядины и отметили простоту походного набора. А один из комментаторов сделал вывод:
«Усс вместе с народом».
При этом в своем посте бывший глава края не раскрыл, куда и к кому отправился в гости.