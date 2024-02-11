В Молдове созданы две национальные структуры по предотвращению киберугроз

«Теперь, когда мы оцифровали почти все услуги в нашей стране, кибербезопасность становится очень важным аспектом. Пришло время всем нам: и работникам государственного сектора, и предпринимателям, и гражданам уделять ей больше внимания и инвестировать в кибербезопасность».