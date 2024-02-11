В Молдове созданы две национальные структуры по предотвращению киберугроз

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Две новые структуры, в задачу которых войдет предотвращение киберугроз, представили в Молдове в рамках форума по кибербезопасности Moldova Cybersecurity Forum.
Мероприятие прошло 9 февраля в Кишиневе с участием премьер-министра Дорина Речана и глав отраслевых ведомств.
В рамках форума были представлены Национальное агентство по кибербезопасности и Национальный инновационный институт кибербезопасности Cybercor. Было отмечено, что эти структуры «будут играть ключевую роль в предотвращении и борьбе с киберугрозами».
«Теперь, когда мы оцифровали почти все услуги в нашей стране, кибербезопасность становится очень важным аспектом. Пришло время всем нам: и работникам государственного сектора, и предпринимателям, и гражданам уделять ей больше внимания и инвестировать в кибербезопасность».
Две новые структуры сосредоточат деятельность на обеспечении безопасной цифровой среды, защите критической инфраструктуры государства и общества от кибератак, а также на обеспечении высокого уровня безопасности частных и государственных сетей и информсистем.