Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились в зону СВО

Вместе с ними на СВО отправляются и трое помощников депутатов, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
С начала проведения СВО депутаты со своей командой единомышленников активно участвовали в сборе гуманитарной помощи жителям новых регионов России, формировании добровольческих подразделений, помогали воинам, их семьям. Они не раз были на Донбассе, видели все своими глазами и приняли осознанное решение уйти на фронт.
Проводить добровольцев пришли депутаты Госсобрания, родные и близкие бойцов.
«Наши парни едут служить Родине. Мы приветствуем это мужественное решение и гордимся ими, — прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев. — За последние месяцы наши коллеги прошли предварительную подготовку на базе военно-патриотического парка “Патриот”. Обучились азам военного дела, первой медицинской помощи, управления квадрокоптерами, подобрали экипировку, но основная подготовка будет уже на месте, в Донецке. Будем по возможности держать с ними связь. Верим в них. Ждем здоровыми. С Победой!».
Он также отметил, что в СВО принимают участие более 40 депутатов республики разного уровня.