Двое депутатов Госсобрания Башкирии и трое их помощников отправились в зону СВО

«Наши парни едут служить Родине. Мы приветствуем это мужественное решение и гордимся ими, — прокомментировал председатель регионального парламента Константин Толкачев. — За последние месяцы наши коллеги прошли предварительную подготовку на базе военно-патриотического парка “Патриот”. Обучились азам военного дела, первой медицинской помощи, управления квадрокоптерами, подобрали экипировку, но основная подготовка будет уже на месте, в Донецке. Будем по возможности держать с ними связь. Верим в них. Ждем здоровыми. С Победой!».