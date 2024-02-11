Маск согласился, что Крым и Донбасс останутся в составе России

Накануне, 10 февраля, американский миллиардер заявил, что пора остановить конфликт на Украине, назвав его мясорубкой. Он отметил, что его надо было завершить еще год назад. Так Маск отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что задержка Республиканской партией оказания помощи Киеву сродни преступной халатности, напоминает «Газета.Ru».