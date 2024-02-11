Тот выразил мнение, что западная помощь Украине не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения, а лишь затянет конфликт. Пользователь Wall Street Silver заявил, что настало время президенту США Джо Байдену, французскому лидеру Эммануэлю Макрону и канцлеру Германии Олафу Шольцу признать поражение.
«Правда. Вопрос только в том, сколько детей умрет, прежде чем это будет признано», — ответил Маск.
Накануне, 10 февраля, американский миллиардер заявил, что пора остановить конфликт на Украине, назвав его мясорубкой. Он отметил, что его надо было завершить еще год назад. Так Маск отреагировал на слова президента США Джо Байдена о том, что задержка Республиканской партией оказания помощи Киеву сродни преступной халатности, напоминает «Газета.Ru».
Ранее, 2 февраля, президент Польши Анджей Дуда отметил, что полуостров Крым большую часть времени был в составе России. Он также усомнился в том, что Киев сможет вернуть Крым. Данное заявление вызвало общественный резонанс. Позже глава государства отказался от своих слов и объяснил свое заявление расслабленной обстановкой, которая царила во время интервью.
В тот день президент РФ Владимир Путин отметил, что подавляющее большинство россиян хотели возвращения Крыма, желают помочь Донбассу и защитить его жителей от нападок неонацистов. Он заявил, что российские власти делают именно то, что «ждут от них люди».
22 января премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отметил, что Украине не стоит рассчитывать на возвращение Крыма и Донбасса. Он заявил, что украинское государство является «одним из самых коррумпированных в мире» и «находится под полным влиянием и контролем Соединенных Штатов».
Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ. Киев отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей территорией. Руководство России многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение и вопрос о принадлежности полуострова закрыт окончательно.
Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.