Сунак вслед за Шольцем назвал интервью Путина абсурдным

Интервью Путина вышло в ночь на 9 февраля. Беседа длилась около двух часов, ее большая часть посвящена военной операции на Украине и предпосылкам ее начала. Путин также высказался об отношениях России с НАТО, взрыве на газопроводе «Северный поток», аресте в России журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и других темах.