Влах: власть в Молдове пытается настроить районы республики против Гагаузии

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik.Нынешние молдавские власти пытаются настроить районы республики против Гагаузской автономии, такое мнение в студии Sputnik Молдова высказала экс-башкан АТО Гагаузия Ирина Влах.
По ее мнению, разговоры о том, что автономия, якобы, получает какие-то финансовые преференции, ведутся специально, чтобы лишить регион финансирования.
«Когда речь идет о финансовых вопросах, в PAS говорят о том, что в Гагаузии есть определенные преференции, а в других регионах Молдовы нет. Это делается специально. Говорят, что вот, давайте заберем часть финансирования у гагаузов, чтобы у всех были равные условия».
Экс-башкан полагает, что центральная администрация могла бы, вместо репрессивных мер для Гагаузии, предоставить больше финансовой свободы другим районам Молдовы. Однако этого не происходит.
«Я бы на месте действующей власти поступала бы по-другому, создавая такие же преференциальные условия для других регионов. То есть, если НДС остается в Гагаузии, он может так же спокойно оставаться в Бельцах, в районах на Севере и в Центре. Вместо этого PAS всё противопоставляет и все ломает», — заявила политик.
В октябре 2023 года депутаты от правящей партии «Действие и солидарность» (PAS) выдвинули инициативу внести поправки в в Налоговый кодекс, регулирующих механизм возврата налогов и сборов действующих в Гагаузии предприятий. По предложенному ими механизму, суммы, не подлежащие возврату, будут компенсированы целевыми трансфертами из государственного бюджета в следующем финансовом году. позже проект был поддержан 54 депутатами от PAS.
Депутаты Народного собрания Гагаузии заявили, что в результате внедрения закона бюджет автономии потеряет более 100 миллионов леев, будет поставлено под угрозу большинство социальных программ, которые сегодня действуют в автономии. Последовали обращения в Конституционный суд с требованием дать контроль конституционности таким поправкам. Судебное заседание в КС началось на прошлой неделе, однако окончательное решение пока не принято, заседание продолжится 13 февраля.