Влах: власть в Молдове пытается настроить районы республики против Гагаузии

«Я бы на месте действующей власти поступала бы по-другому, создавая такие же преференциальные условия для других регионов. То есть, если НДС остается в Гагаузии, он может так же спокойно оставаться в Бельцах, в районах на Севере и в Центре. Вместо этого PAS всё противопоставляет и все ломает», — заявила политик.