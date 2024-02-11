В статье отмечается, что независимо от того, сколько солдат в конечном итоге запросит Сырский, превосходство в численности будет у вооруженных сил России.



В четверг президент Украины объявил об отставке главкома ВСУ Валерия Залужного и назначении на его место Александра Сырского, который до этого командовал сухопутными войсками. По данным ведущих западных СМИ, у Сырского неоднозначная репутация: его рассматривают как близкого сторонника Зеленского. Кроме того, солдаты сильно не любят военачальника за большие потери, поэтому дали ему прозвища «Мясник» и «Генерал 200».



Ранее президент России Владимир Путин отметил в интервью журналисту Такеру Карлсону, что страны Запада начали осознавать невозможность стратегического поражения России. По словам президента, при наличии такого понимания им стоит подумать о своих дальнейших шагах. Он добавил, что убежден в возможности достичь договоренности — рано или поздно Москва и Киев договорятся и отношения между братскими народами восстановятся.