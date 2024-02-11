Портрет идеального призывника составили в Министерстве обороны РК

— Если говорить о призывниках на срочную воинскую службу, то основной критерий отбора на срочную воинскую службу — это его состояние здоровья. Дополнительно учитываются его гражданская специальность и образование, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.