Портрет идеального призывника составили в Министерстве обороны РК

— Если говорить о призывниках на срочную воинскую службу, то основной критерий отбора на срочную воинскую службу — это его состояние здоровья. Дополнительно учитываются его гражданская специальность и образование, — сообщили в ведомстве в ответ на официальный запрос редакции агентства Kazinform.
Например, призывники, окончившие математические, физические и инженерно-экономические факультеты, направляются в радиотехнические, зенитно-ракетные части; призывники, окончившие факультеты механизации и электрификации сельского хозяйства, направляются в танковые, авиационные, зенитно-ракетные части и воинские части гражданской обороны; призывники, окончившие медицинские и фармацевтические факультеты, направляются в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования Республики Казахстан на должности младшего медицинского персонала соответственно.