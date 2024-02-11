Переданное Украине скифское золото может быть утрачено — МИД России

«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — цитирует агентство представителя МИД России.