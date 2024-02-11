Переданное Украине скифское золото может быть утрачено — МИД России

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 фев — РИА Новости Крым. Скифское золото, которое было передано Киеву, может быть утрачено. Такое мнение высказал директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников в интервью РИА Новости.
«Сейчас мы видим, как вывозятся иконы из Киево-Печерской лавры. Предметы из украинских музеев перемещают якобы на хранение в музеи ряда европейских государств. Именно поэтому у нас есть все основания предполагать, что крымские артефакты может постичь печальная судьба — не можем исключать, что они могут быть утрачены», — цитирует агентство представителя МИД России.
Выставка «Крым — золотой остров в Черном море» была направлена в Бонн, а затем в Амстердам в 2013 году. В ее создании участвовали четыре крымских музея: Керченский историко-культурный заповедник, Центральный музей Тавриды, Бахчисарайский историко-культурный заповедник и «Херсонес Таврический». После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году у Нидерландов возник вопрос, кому возвращать коллекцию.
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе это решение Апелляционного суда Амстердама.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал это решение политическим ходом и фактическим воровством. По его словам, это было ожидаемо, поскольку «Запад действует в отношении России, следуя логике войны, а на войне, как говорят, все средства хороши».
Вице-премьер Крыма — постпред республики при президенте России Георгий Мурадов, комментируя намерения Нидерландов отправить на Украину коллекцию скифского золота, напомнил изречение канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка: «русские всегда придут за своим, не надо трогать русских».