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Мэр Дзержинска Носков назвал Байдена «тараканищем»

Об этом он рассказал в своем канале.

Мэр Дзержинска Иван Носков прокомментировал интервью, которое опубликовал американский журналист Такер Карлсон после визита в Россию. Политик рассказал о своих впечатлениях в своем Telegram-канале.

Так, Иван Носков отметил, что материал Такера Карлсона произвёл фурор за рубежом. Помимо этого, глава города упомянул президента США Джо Байдена, сравнив его с «тараканищем» из стихотворения Корнея Чуковского.

«Почему-то именно дутую фигуру “страшного и ужасного чудовища” мне напоминает это выразитель мнения американского общества», — отметил Иван Носков.

Мэр Дзержинская также упомянул скорые выборы, которые пройдут, в том числе, и в Америке. Политик сравнил их с «русской рулеткой».