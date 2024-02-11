Мэр Дзержинска Носков назвал Байдена «тараканищем»

Мэр Дзержинска Иван Носков прокомментировал интервью, которое опубликовал американский журналист Такер Карлсон после визита в Россию. Политик рассказал о своих впечатлениях в своем Telegram-канале.
Так, Иван Носков отметил, что материал Такера Карлсона произвёл фурор за рубежом. Помимо этого, глава города упомянул президента США Джо Байдена, сравнив его с «тараканищем» из стихотворения Корнея Чуковского.
«Почему-то именно дутую фигуру “страшного и ужасного чудовища” мне напоминает это выразитель мнения американского общества», — отметил Иван Носков.
Мэр Дзержинская также упомянул скорые выборы, которые пройдут, в том числе, и в Америке. Политик сравнил их с «русской рулеткой».