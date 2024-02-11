Орбан призвал ЕС «проявить силу» для сотрудничества с Россией

Российские власти говорят о непосредственной угрозе для страны в случае вступления в НАТО Украины. В то же время президент Владимир Путин говорил, что Москва никогда не возражала против присоединения Киева к ЕС. Что касается гарантий безопасности, по мнению Путина, Украина может получить их, только если при этом будет обеспечена безопасность России.