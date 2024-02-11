Проект ФЗ о предельном возрасте для контрактников исчез с портала правовых актов

Как поясняли в российском военном ведомстве в ранее опубликованном документе, действующий сейчас закон устанавливает предельный возраст в период мобилизации только для тех военнослужащих, кто заключил контракт после 24 июня 2023 года (с началом действия данного закона), но при этом документ не определяет верхние возрастные планки для тех, кто пришел на службу до этой даты. Законопроектом такую неопределенность планировалось исключить.