Эмманюэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что выбранная дата поездки была не окончательной. Ее решили изменить, чтобы уделить больше времени обеспечению безопасности французского президента. Кроме того, как пишет Challenges, Эмманюэль Макрон хотел обсудить с европейскими партнерами дополнительную помощь Украине, о которой он мог бы объявить во время визита в Киев и Одессу.