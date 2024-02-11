Эмманюэль Макрон отложил визит на Украину по соображениям безопасности

В заявлении Елисейского дворца подчеркивается, что выбранная дата поездки была не окончательной. Ее решили изменить, чтобы уделить больше времени обеспечению безопасности французского президента. Кроме того, как пишет Challenges, Эмманюэль Макрон хотел обсудить с европейскими партнерами дополнительную помощь Украине, о которой он мог бы объявить во время визита в Киев и Одессу.
Новая дата поездки господина Макрона Украину пока не назначена. По информации Challenges, одной из возможных дат может стать 24 февраля — вторая годовщина ввода российских войск на территорию Украины. Но в этот день, как обращает внимание издание, в Париже стартует ежегодный международный салон сельского хозяйства, который приобрел особую важность на фоне протестов французских фермеров.
Накануне, 10 февраля, Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Как рассказал господин Зеленский, они обсудили ситуацию в зоне боевых действий и оборонные потребности Украины. «Я поблагодарил Макрона и французский народ за непоколебимую поддержку. Очень позитивный и целенаправленный разговор», — отметил он.
В последний раз Эмманюэль Макрон посетил Украину 16 июня 2022 года. В Киеве он, а также приехавшие вместе с ним канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги встретились с Владимиром Зеленским. На итоговой пресс-конференции господин Макрон объявил о передаче Украине шести артиллерийских систем Caesar.