ЦИК: Алиев победил на выборах президента Азербайджана с результатом 92,12%

Срок полномочий Ильхама Алиева на посту президента истекал в 2025 году. В декабре 2023 года он решил провести досрочные выборы. Он объяснил свое решение возможностью провести выборы на всей территории страны, в том числе в Нагорном Карабахе, ликвидированной в сентябре того же года республики.