ЦИК: Алиев победил на выборах президента Азербайджана с результатом 92,12%

Сегодня, 11 февраля, прошло заседание ЦИК Азербайджана. Теперь ЦИК должен отправить протокол ЦИК об итогах выборов в Конституционный суд. По данным ЦИК Азербайджана, явка избирателей составила 76,43%. Ильхам Алиев пробудет президентом еще семь лет.
Внеочередные выборы президента Азербайджана прошли 7 февраля. Президент России Владимир Путин уже поздравил Ильхама Алиева с победой на выборах.
Срок полномочий Ильхама Алиева на посту президента истекал в 2025 году. В декабре 2023 года он решил провести досрочные выборы. Он объяснил свое решение возможностью провести выборы на всей территории страны, в том числе в Нагорном Карабахе, ликвидированной в сентябре того же года республики.
Анастасия Ларина