Кремль предупредил Украину о «другой реальности» в случае переговоров

«Сейчас, если идти на такие же переговоры, совсем другая реальность, и эту другую реальность, как бы киевскому режиму не было больно, придется признавать», — сказал Песков.
Он подчеркнул, что Киев мог бы «с меньшими издержками выйти на мирные договоренности» весной 2022 года, это и было сделано, но «по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров».
Обвинения в адрес «англосаксов» связаны со словами главы переговорной группы со стороны Украины Давида Арахамии, сказавшего, что на решение отказаться от диалога повлиял, среди прочего, британский премьер Борис Джонсон, сказав: «Давайте просто воевать». МИД России интерпретировал его слова как запрет на проведение переговоров.
Однако Джонсон и Арахамия это опровергли. Британский политик пояснил, что был «обеспокоен характером любого возможного соглашения» и обещал поддержать Украину «на тысячу процентов». «В тот момент я немного волновался. Я не мог представить, что это может быть за сделка», — сказал Джонсон. В свою очередь Арахамия подтвердил: эти слова были сказаны в контексте не переговоров, речь шла о том, как противостоять действиям России.
Весной 2022 года переговорным делегациям удалось составить проект соглашения, он был парафирован. Он предусматривал нейтральный статус Украины и ограничения ее вооруженных сил. К тому моменту ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области еще не вошли в состав России.
Власти России и Украины после прекращения переговоров весной 2022 года не раз говорили о готовности дипломатического решения конфликта, однако называли противоположные условия, которые могли бы лечь в основу соглашения:
Москва отказывается обсуждать любые мирные планы, не признающие ее суверенитета над Крымом, Донбассом, Херсонской и Запорожской областями. В числе других требований — нейтральный статус и денацификация Украины. Киев согласен на диалог только при условии вывода российских войск на границы 1991 года и фиксации того, что конфликт завершен. Власти Украины не согласны отказаться от стремления в НАТО.