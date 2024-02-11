Кремль предупредил Украину о «другой реальности» в случае переговоров

Однако Джонсон и Арахамия это опровергли. Британский политик пояснил, что был «обеспокоен характером любого возможного соглашения» и обещал поддержать Украину «на тысячу процентов». «В тот момент я немного волновался. Я не мог представить, что это может быть за сделка», — сказал Джонсон. В свою очередь Арахамия подтвердил: эти слова были сказаны в контексте не переговоров, речь шла о том, как противостоять действиям России.