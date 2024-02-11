Молдавия решила занять сторону США против России, заявил Додон

КИШИНЕВ, 11 фев — РИА Новости. Действующие власти Молдавии решили встать на сторону США в противостоянии России, поэтому они не способны защищать национальные интересы, считает экс-президент, председатель Соцпартии Игорь Додон в эфире телеканала Сinema 1.
«Нынешняя власть решила быть на стороне Америки против России. Нынешние правители Молдавии были выращены в “теплицах” госдепа и Сороса. Они не видят своего будущего в этой стране. Закончится их мандат, и все они куда-то убегут: в МВФ, Всемирный банк, Вену, Штаты и так далее», — заявил Додон.
По его словам, это большая трагедия для Молдавии, поскольку ущемляются национальные интересы страны.
«Если человек, который руководит, не связывает свое будущее и будущее детей с этой землей, то он никогда не будет исходить из национального интереса. У власти в Молдове должны быть такие люди, которые во всех своих действиях будут руководствоваться только национальным интересом, настоящие патриоты и государственники», — добавил Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.