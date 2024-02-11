СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили

Ранее ВМС Великобритании сообщали, что авианосец HMS Queen Elizabeth, введенный в эксплуатацию в 2017 году, из-за технических проблем не примет участие в учениях НАТО Steadfast Defender. Вместо HMS Queen Elizabeth для участия в учениях должен быть отправлен британский авианосец HMS Prince of Wales.
«Отбытие HMS Prince of Wales для того, чтобы возглавить крупнейшее учение НАТО со времен холодной войны, отложили в последнюю минуту», — пишет газета.
Отмечается, что корабль должен был отбыть из Портсмута в воскресенье, чтобы возглавить авианосную ударную группу из восьми кораблей, однако отбытие отменили по неизвестным причинам в последний момент.
Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет «крупнейшие за последние десятилетия» многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.