СМИ: отбытие британского авианосца для участия в натовских учениях отложили

Ранее главком объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи сообщил, что альянс проведет «крупнейшие за последние десятилетия» многомесячные учения Steadfast Defender-2024. В маневрах будут задействованы около 50 боевых кораблей, 80 самолетов и 1,1 тысячи единиц наземной военной техники, в том числе 133 танка и порядка 90 тысяч военнослужащих. Места проведения учений включают страны Балтии, Польшу и Германию.