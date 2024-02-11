Слусарь: полиция запугивает фермеров на юге, чтобы те прекратили протесты

«В 2020 году на протестах представители власти выходили и просили полицию отойти от фермеров, а не вызывать их и не запугивать. А сейчас вы наступаете на те же грабли, чтобы запугать тех, кто четыре года назад был на той же баррикаде и голосовал за вас? Я предлагаю изменить это безответственное поведение по отношению к фермерам», — заявил лидер ассоциации «Сила фермеров».