Слусарь: полиция запугивает фермеров на юге, чтобы те прекратили протесты

КИШИНЕВ, 11 фев — Sputnik. Полиция запугивает протестующих на юге Молдовы фермеров, чтобы те прекратили акции протеста, об этом заявил лидер ассоциации «Сила фермеров» Александр Слусарь местным СМИ.
Он напомнил о напряженных отношениях и даже стычках, которые происходили в ходе протеста фермеров в молдавской столице в прошлом году. По словам Слусаря, тогда удалось урегулировать вопрос, и он не предполагал, что правоохранительные органы вновь будут использоваться властями как средство запугивания.
«Когда протесты возобновились, в день протеста в Кагуле, фермеров из других районов толпой вызвали в полицию, или даже к воротам некоторых подъехала полицейская машина, и они лично вручили им повестки относительно других предполагаемых действий, совершенных во время протестов в ноябре-декабре, и с гораздо более высокими штрафами, суммы которых возросли с 300−500 леев до 2000−3000 леев. Я не верю в совпадения», — отметил Слусарь.
Он подчеркнул, что эти факты «достали из нафталина именно тогда, когда фермеры стихийно вышли на протесты, а другие публично заявили, что намерены к ним присоединиться», и обратился к властям, чтобы те изменили свое отношение к протестующим.
«В 2020 году на протестах представители власти выходили и просили полицию отойти от фермеров, а не вызывать их и не запугивать. А сейчас вы наступаете на те же грабли, чтобы запугать тех, кто четыре года назад был на той же баррикаде и голосовал за вас? Я предлагаю изменить это безответственное поведение по отношению к фермерам», — заявил лидер ассоциации «Сила фермеров».
Он не уточнил, кому конкретно во власти он адресует свое предложение, и какого практического эффекта от него ожидает.
Ранее в воскресенье фермеры, протестовавшие несколько дней в Кагуле, после встречи с председателем Кагульского района Павлом Грозой и представителем правительства Игорем Шевченко заявили, что прекращают митинги до вторника. По неуточненным данным, аграриям пообещали организовать встречу с председателем парламента Игорем Гросу.
В субботу, 10 февраля, фермеры из нескольких районов Молдовы в знак протеста заблокировали на 20 минут КПП «Леушены» на границе с Румынией.