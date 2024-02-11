Киев обвинил Москву в попытке представить Сырского «советским» человеком

Сырский стал новым главнокомандующим 8 февраля, указ подписал президент Владимир Зеленский. Тогда же ТАСС связался с его братом — Олегом Сырским. «Я с ним не общаюсь, я даже не знаю, где он. Я про него ничего не знаю. Давно уже, очень давно он уехал туда [на Украину]. Он там всю жизнь, он там начал службу и продолжает ее, у него там семья», — рассказал он.