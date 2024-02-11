Интервью Путина набрало около миллиарда просмотров, заявила Симоньян

«Я попросила коллег посчитать. Это сложно и трудно, потому что нужно взять все языки, все источники, на которых было опубликовано, все просмотры во всех источниках. Я вас уверяю, что эта цифра около миллиарда. Никогда в истории журналистики не было такого интервью, <…> это <…> факт», — сказала она.