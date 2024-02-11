Анфимов: избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно

«И то, что нас подталкивали к этим беспорядкам в 2020 году и последующие годы до стабилизации ситуации в Республике Беларусь — люди поняли, что это не инициатива определенных групп населения, которые недовольны проводимой политикой, экономической, социальной, в Республике Беларусь. Это действительно деструктивное влияние извне», — сказал Анфимов. Единый день голосования.