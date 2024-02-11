Анфимов: избирательная кампания в Беларуси проходит спокойно

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Избирательная кампания проходит очень спокойно, в разы уменьшилось количество жалоб, сообщил в эфире СТВ руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ Леонид Анфимов.
«Могу сразу сказать, что очень спокойно проходит эта избирательная кампания. Кратно, в разы, уменьшилось количество жалоб, которые поступают», — заявил Анфимов.
Он отметил, что в Верховный суд поступило всего лишь шесть заявлений. По его словам, их подробно рассматривали, но посчитали не совсем обоснованными, и вполне закономерно, что в удовлетворении этих заявлений было отказано заявителям.
Также поступило два заявления в Генеральную прокуратуру, добавил Анфимов.
«В Генеральную прокуратуру — всего два заявления, но больше тенденциозный характер носящие, и, наверное, больше дается не жалоба, а оценка действующего избирательного законодательства Республики Беларусь и порядка выдвижения кандидата в депутаты», — подчеркнул Анфимов.
По мнению руководителя штаба, кратное уменьшение жалоб связано с тем, что «2020 год многому научил не только органы власти, но и народ».
«И то, что нас подталкивали к этим беспорядкам в 2020 году и последующие годы до стабилизации ситуации в Республике Беларусь — люди поняли, что это не инициатива определенных групп населения, которые недовольны проводимой политикой, экономической, социальной, в Республике Беларусь. Это действительно деструктивное влияние извне», — сказал Анфимов. Единый день голосования.
Единый день голосования пройдет в Беларуси 25 февраля. Будут избраны 110 депутатов Палаты представителей и 12 514 депутатов местных советов.
Пройти в парламент стремятся 265 кандидатов, а за мандаты депутатов местных советов планируют побороться 18 802 человек. С 31 января начался период агитации, который завершится 24 февраля.
После выборов планируется сформировать первый состав Всебелорусского собрания, который будет иметь статус конституционного органа. Крайний срок его созыва — 25 апреля 2024 года.