Калининградский губернатор обвинил Канта в развязывании конфликта РФ с Украиной

В 2015 году на заброшенном доме в Калининградской области, где на протяжении трех лет жил Иммануил Кант, подростки написали баллончиком «Кант — лох». Возле надписи были нарисованы сердечко и цветочек. После появления надписи домик все же отреставрировали и сделали из него туристический объект. В 2018 году было опубликовано видео с обращением вице-адмирала Балтфлота к морякам. Вице-адмирал призывал их голосовать против переименования аэропорта Калиниграда в честь Канта. «Здесь проливалась кровь русского офицера, и аэропорт не будет носить имя чужестранца», — говорил военачальник.