Калининградский губернатор обвинил Канта в развязывании конфликта РФ с Украиной

«Кант, родившийся тут, имеет почти прямое отношение к глобальному хаосу, глобальному переустройству, с которым мы сейчас сталкиваемся. Больше того, он имеет прямое отношение к военному конфликту на Украине», — заявил губернатор. Он также отметил, что, работая в Калининградской области, невозможно не задумываться о мировой политике и о международных отношениях.
Сопредседатель Общества политологов — бывший глава РЖД Владимир Якунин. В съезде также принимал участие философ Александр Дугин.
В 2015 году на заброшенном доме в Калининградской области, где на протяжении трех лет жил Иммануил Кант, подростки написали баллончиком «Кант — лох». Возле надписи были нарисованы сердечко и цветочек. После появления надписи домик все же отреставрировали и сделали из него туристический объект. В 2018 году было опубликовано видео с обращением вице-адмирала Балтфлота к морякам. Вице-адмирал призывал их голосовать против переименования аэропорта Калиниграда в честь Канта. «Здесь проливалась кровь русского офицера, и аэропорт не будет носить имя чужестранца», — говорил военачальник.
Президент Владимир Путин еще в 2013 году поручил сделать Иммануила Канта символом Балтийского государственного университета и всей Калининградской области. Президент говорил, что первый трактат Иммануила Канта «К вечному миру» был первой попыткой обосновать объединение Европы после Семилетней войны. Он назвал фигуру Иммануила Канта «символичной для всей Европы».
Анастасия Ларина