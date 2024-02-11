Экс-премьер Финляндии Стубб лидирует во втором туре на выборах президента

У его соперника экс-главы МИДа и нынешнего депутата парламента Пекки Хаависто — 47,3% голосов.
Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00 (21:00 мск). Официальный результат выборов главы государства правительство Финляндии должно представить не позднее 15 февраля.
Стубб является кандидатом от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция». В прошлом он занимал должности главы МИДа и премьер-министра страны, с 2020 года в политике не участвовал. Входящий в партию «Зеленый союз» Хаависто баллотируется от объединения избирателей. В 2012 и 2018 годах он также участвовал в президентской гонке, уступив действующему лидеру Саули Ниинистё, полномочия которого истекут в феврале.
По данным опроса финской телерадиокомпании Yle на 8 февраля, фаворитом избирателей является Стубб, за которого готовы были проголосовать 54% респондентов. За Хаависто, в свою очередь, были готовы отдать голос 46% опрошенных.
Известно, что оба кандидата выступают за жесткий курс в отношениях с Россией, продолжение помощи Киеву и сотрудничество с НАТО. В частности, Стубб в ходе предвыборной кампании заявил, что не намерен поддерживать политические отношения с РФ до завершения конфликта на Украине. Хаависто же призывал к отмене двойного российско-финского гражданства.
Первый тур выборов президента Финляндии состоялся 28 января. На следующий день финский минюст сообщил, что Стубб набрал 27,2% голосов, а Хаависто — 25,8%. Явка в первом туре составила 71,5%. В выборах приняли участие 3,25 млн из 4,24 млн человек.