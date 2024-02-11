Экс-премьер Финляндии Стубб лидирует во втором туре на выборах президента

Стубб является кандидатом от правящей правоцентристской партии «Национальная коалиция». В прошлом он занимал должности главы МИДа и премьер-министра страны, с 2020 года в политике не участвовал. Входящий в партию «Зеленый союз» Хаависто баллотируется от объединения избирателей. В 2012 и 2018 годах он также участвовал в президентской гонке, уступив действующему лидеру Саули Ниинистё, полномочия которого истекут в феврале.