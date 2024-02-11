Пашинян заявил о намерении Армении продолжить сотрудничество с РФ

«Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности», — заявил Пашинян.

Также, по его словам, Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в Североатлантический альянс.

«В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. Раньше у нас был индивидуальный план партнерства с НАТО, в настоящее время этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства», — сказал армянский премьер.