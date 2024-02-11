Пашинян заявил о намерении Армении продолжить сотрудничество с РФ

«Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности», — заявил Пашинян.
Он пояснил, что под «диверсификацией» Ереван понимает работу над установлением сотрудничества со странами Европейского союза (ЕС), США, Ираном, Индией, и другими игроками мировой политики.
При этом политик отметил, что это сотрудничество «естественно, не направлено против России».
Также, по его словам, Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в Североатлантический альянс.
В конце января Пашинян указал на необходимость диверсифицировать отношения Армении с соседями в сфере безопасности, обороны и полностью пересмотреть представления в этой области. 1 февраля он заявил о невозможности продолжать отношения с Россией в военной сфере.
Новость дополняется