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Пашинян заявил о намерении Армении продолжить сотрудничество с РФ

Армения не отвергает сотрудничество с России в целом и в оборонной сфере в частности. На это указал армянский премьер-министр Никол Пашинян в воскресенье, 11 февраля, в интервью The Telegraph.
Источник: РИА "Новости"

«Мы не говорили, что отрицаем или отвергаем сотрудничество с Россией в целом и в сфере безопасности в частности. Мы сказали, что собираемся диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности», — заявил Пашинян.

Он пояснил, что под «диверсификацией» Ереван понимает работу над установлением сотрудничества со странами Европейского союза (ЕС), США, Ираном, Индией, и другими игроками мировой политики.

При этом политик отметил, что это сотрудничество «естественно, не направлено против России».

Также, по его словам, Армения не обсуждала и не обсуждает вопрос вступления в Североатлантический альянс.

«В нашей повестке нет такого вопроса, связанного с НАТО. То есть мы не обсуждали и не обсуждаем членство в НАТО. Раньше у нас был индивидуальный план партнерства с НАТО, в настоящее время этот план переформатируется в иной формат партнерства, не предполагающий членства», — сказал армянский премьер.

В конце января Пашинян указал на необходимость диверсифицировать отношения Армении с соседями в сфере безопасности, обороны и полностью пересмотреть представления в этой области. 1 февраля он заявил о невозможности продолжать отношения с Россией в военной сфере.

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