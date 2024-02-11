Крутой: Беларусь приросла в экспорте в РФ за два года на 8,5 млрд долларов

«Вопрос переориентации 10,5 миллиарда долларов экспорта в дружественные страны, в частности, в Российскую Федерацию, был по большому счету вопросом выживаемости нашей экономики и стресс-тестом на ее устойчивость. Здорово, что это получилось. Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на 8,5 миллиарда долларов», — заявил Крутой.