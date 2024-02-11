Крутой: Беларусь приросла в экспорте в РФ за два года на 8,5 млрд долларов

МИНСК, 11 фев — Sputnik. Беларусь за два года приросла в экспортных поставках на российский рынок на 8,5 миллиарда долларов, сообщил в эфире ОНТ посол Беларуси в России Дмитрий Крутой.
Он отметил, что «триггером роста поставок на российский рынок послужили западные санкции».
«Вопрос переориентации 10,5 миллиарда долларов экспорта в дружественные страны, в частности, в Российскую Федерацию, был по большому счету вопросом выживаемости нашей экономики и стресс-тестом на ее устойчивость. Здорово, что это получилось. Мы за два года приросли в экспортных поставках на российский рынок на 8,5 миллиарда долларов», — заявил Крутой.
По словам посла, таких хороших результатов удалось добиться благодаря совокупности факторов. Ключевой из них — это новая логистика переориентации белорусских грузов и задействование возможностей портов России.
Еще одна важная составляющая — работа финансовой и банковской системы, подчеркнул Крутой.
«По итогам прошлого года, 92% расчетов — это национальные валюты, российский и белорусский рубль. Это огромная цифра, у нас тоже никогда такой цифры не было», — отметил дипломат.
Кроме этого, большое значение имеет реализация ряда важных инвестпроектов, в первую очередь в области машиностроения и авиастроения, добавил он.