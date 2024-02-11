Маск заявил, что Starlink не продает России свои терминалы спутниковой связи

«В нескольких ложных новостных сообщениях утверждается, что SpaceX продает терминалы Starlink России. Это абсолютно неверно. Как нам известно, Starlink не продавались России напрямую или через посредников».
Ранее несколько новостных изданий со ссылкой на украинских военных утверждали, что российские войска якобы используют терминалы Starlink. Помимо этого, издание «Страна» сообщило, что украинские войска жалуются на падение по невыясненным причинам скорости спутниковой связи Starlink, которую они используют при ведении боевых действий с середины 2022 года.
Терминалы спутниковой связи Starlink предоставлены Украине компанией SpaceX. Ее владелец Маск при этом неоднократно высказывался за урегулирование конфликта на Украине дипломатическим путем. Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками.