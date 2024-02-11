Маск заявил, что Starlink не продает России свои терминалы спутниковой связи

Ранее несколько новостных изданий со ссылкой на украинских военных утверждали, что российские войска якобы используют терминалы Starlink. Помимо этого, издание «Страна» сообщило, что украинские войска жалуются на падение по невыясненным причинам скорости спутниковой связи Starlink, которую они используют при ведении боевых действий с середины 2022 года.