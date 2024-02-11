Новым президентом Финляндии станет Александр Стубб

Прогнозы, которые делали местные СМИ, практически полностью оправдались, результат от выдвигавшихся ранее предположений отличается лишь несколькими десятыми процента. Разве что ожидалось, что разрыв между кандидатами будет чуть больше.
Пекка Хаависто уже признал поражение. «Поздравляю с избранием тринадцатым президентом Финляндии», — заявил он, пожимая руку Стуббу.
Комментируя итоги голосования изданию Iltalehti, Хаависто отметил, что «совершенно не стыдится» полученного результата, он «очень хороший».
Как ожидается, официально итоги второго тура будут подведены до 15 февраля. Новый президент Финляндии вступит в должность 1 марта.
Явка избирателей во втором туре оказалась чуть ниже, чем в первом — 67,6 процента против 71,5 процента.