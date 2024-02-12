Пашинян заявил, что сотрудничество с Западом не направлено против других

Сотрудничество Армении с западными странами, в частности, США или Францией, не направлено против ее других партнеров в области безопасности, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян в интервью The Telegraph.

«У наших партнеров могут возникнуть опасения по поводу отношений с ними или того, как отношения с ними могут повлиять на их планы в области безопасности. И это проблема, с которой мы пытаемся справиться, максимально прозрачно обсуждая с нашими партнерами их общие планы», — сказал он.