Байден заявил Нетаньяху о необходимости защиты населения в Рафахе

9 февраля Нетаньяху заявил о намерении начать военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафах. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, «проводить такую операцию прямо сейчас без планирования и обдумывания на территории, где укрывается миллион человек, было бы катастрофой». По его словам, это не то, что поддержали США. Египет в ответ на намерения Израиля заявил о готовности разорвать мирный договор. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии потребовало созвать Совет Безопасности ООН.