Байден заявил Нетаньяху о необходимости защиты населения в Рафахе

«Он подтвердил свою точку зрения относительно того, что военную операцию в Рафахе не следует проводить за неимением достоверного и осуществимого плана по обеспечению безопасности и оказанию поддержки более чем миллиону людей, укрывающихся там», — говорится в сообщении Белого дома.
Стороны в ходе телефонного разговора также обсудили усилия по обеспечению освобождения заложников, которых продолжает удерживать «Хамас». Байден призвал «извлечь пользу из прогресса, достигнутого на переговорах» для их освобождения. Также американский президент призвал предпринять меры для наращивания поставок гуманитарной помощи в сектор Газа.
9 февраля Нетаньяху заявил о намерении начать военную операцию в приграничном с Египтом городе Рафах. Представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, «проводить такую операцию прямо сейчас без планирования и обдумывания на территории, где укрывается миллион человек, было бы катастрофой». По его словам, это не то, что поддержали США. Египет в ответ на намерения Израиля заявил о готовности разорвать мирный договор. Министерство иностранных дел Саудовской Аравии потребовало созвать Совет Безопасности ООН.
Леонид Уварчев