РФ запросила заседание Совбеза ООН в годовщину принятия Минских соглашений

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва хочет напомнить, «какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами». «Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов», — написал Полянский в Telegram.