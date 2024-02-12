Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Москва хочет напомнить, «какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами». «Поговорим и о том, как из-за действий западных членов СБ Совет провалился в реализации одной из своих важнейших задач — предотвращении кризисов и конфликтов», — написал Полянский в Telegram.
Начало запланировано на 10:00 по местному времени (18:00 по московскому).
Первые Минские соглашения были подписаны представителями трехсторонней контактной группы (Россия, Украина, ОБСЕ) и представителями ДНР и ЛНР в 2014 году. В 2015 году были подписаны вторые Минские соглашения, уже с участием представителей Германии и Франции. Договоренности заключались с целью урегулировать конфликт на востоке Украины.
Бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший канцлер Германии Ангела Меркель после начала Россией военной операции отмечали, что Минские соглашения позволили Украине укрепить военный потенциал. С аналогичным заявлением выступал экс-президент Украины Петр Порошенко. По мнению президента РФ Владимира Путина, страны Запада использовали соглашения, чтобы «возрождать и даже строить современные Вооруженные силы Украины».
Леонид Уварчев