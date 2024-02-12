Прощание с военнослужащим, погибшим в зоне СВО, состоялось в Качугском районе

Житель деревни Корсукова в Качугском районе Александр Захаров погиб в зоне СВО. Прощание с ним состоялась 9 февраля в 13:00. Об этом сообщают в районной администрации.
В 2016 году Александр закончил Харбатовскую школу и поступил в речное училище Иркутска. Потом ушел в армию. В апреле 2023 года он добровольно вступил в ряды военнослужащих. 19 июня 2024 года ему могло бы исполниться 24 года.
— Наш земляк был очень жизнерадостным, отзывчивым и добрым парнем. Весь район безмерно скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего, — говорят в администрации.
Напомним, ранее КП-Иркутск писала о том, что в Тайшетском районе трое мужчин погибли в аварии с грузовиками.