AP: Кирби получит новую должность в Белом доме и станет помощником президента

Кирби, который с января 2021 года занимал должность пресс-секретаря Пентагона, в мае 2022 был назначен координатором по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома. С 2015 по 2017 год он также занимал должность руководителя пресс-службы Госдепартамента США.