В администрации Хабаровска новые назначения

На должность заместителя мэра города, председателя комитета по управлению Кировским районом назначен Ожегов Олег Владимирович. Он родился в 1970 году. Имеет высшее образование. В 2005 году окончил Дальневосточную академию государственной службы. Стаж государственной и муниципальной службы — более 20 лет, опыт руководящей работы — 15 лет, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Новый руководитель и в Железнодорожном районе. Заместителем мэра Хабаровска и председателем комитета по управлению районом стал Громов Егор Геннадьевич 1993 года рождения. Он имеет высшее образование. В 2015 году окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения. Стаж муниципальной службы — более 6 лет.