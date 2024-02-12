Президент Киргизии попросил США не вмешиваться в дела республики

Жапаров также выразил сожаление, что представитель США располагает необъективными сведениями о реальной ситуации с правами и свободами человека в Киргизии. Как он считает, лишь небольшая по численности, но «очень громогласная группа» НПО, финансируемых иностранными государствами, и их отдельные представители «спекулируют на своих “трудностях” и “гонениях”, что в свою очередь вынуждает спонсирующие иностранные структуры идти у них на поводу, заниматься расточительством, тратя деньги налогоплательщиков США и стран Евросоюза». Кроме того, эти же неправительственные структуры зачастую распространяют «лживую, недостоверную информацию среди народа, что приводит к судебным тяжбам по иску потерпевших или оболганных». «В связи с чем я предлагаю провести аудит использования финансовых средств неправительственными и некоммерческими организациями, финансируемыми правительственными организациями США, хотя бы за последние 10 лет», — подчеркнул Жапаров.