В ГУЛХ Омской области опровергли назначение нового руководителя ведомства

Изменение в единый государственный реестр юридических лиц было внесено по отношению к первому заместителю.
Изменения позволяют Евгению Старокожеву действовать без доверенности от лица ведомства. Но он всё также остаётся там первым замом.
«Это необходимо, чтобы ГУЛХ в полной мере могло осуществлять свои полномочия, в частности проводить аукционы на предоставление лесных участков по договорам аренды: для юридических лиц и предпринимателе», — пояснили в пресс-службе ГУЛХ Омской области.
Напомним, что начальник ведомства Сергей Максимов покинул свой пост в октябре прошлого года. Он занимал эту должность почти одиннадцать лет. В региональном ГУЛХ тогда отметили, что его отставка никак не связана с работой и произошла по личным причинам.