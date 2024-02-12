В МИД заявили, что Евросоюз перестал быть для России важным партнером

«В Брюсселе не могут не понимать, что подобные резкие скачки в товарообороте с нами отражаются на жизни простых европейцев. Однако на случай, если кто-то все же станет задавать вопросы, то оправдание у евробюрократов одно на все случаи жизни: необходимость противодействия так называемой “российской угрозе”», — констатировал российский дипломат.