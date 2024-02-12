Областные парламентарии доставили гуманитарный груз в зону специальной военной операции.

— С коллегами доставили гуманитарный груз. Были возле Донецка, в Макеевке. Там слышны раскаты взрывов, идет бой в районе Авдеевки. Пообщались с нашими военнослужащими. Ребята спокойны и уверены, что мы бьемся за правое дело, защищаем свою страну, мирную жизнь россиян. Мы старались доставить гуманитарный груз как можно ближе к зоне боевых действий, чтобы военнослужащие могли пользоваться им сразу же. Спасибо главам территорий и жителям городов и районов Иркутской области, которые собирали посылки и фурами отправляли их в Иркутск, представителям общественных организаций, Народного фронта и Елене Зубун, нашим коллегам-депутатам, которые принимали активное участие в формировании груза и волонтерам — проводникам гуманитарных конвоев. Большую помощь оказал губернатор региона Игорь Иванович Кобзев, который договорился с министерством обороны о выделении военного самолета, — отметил председатель областного парламента.