Областные парламентарии доставили гуманитарный груз в зону специальной военной операции.
Гуманитарный груз доставили в зону проведения специальной военной операции спикер Законодательного Собрания Иркутской области Александр Ведерников, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Сергей Гомбоев. Доставку груза к месту назначения с помощью военно-транспортной авиации организовал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Депутаты передали военнослужащим два автомобиля «ГАЗ», отправленные иркутской областной станцией скорой медицинской помощи, а также медикаменты, индивидуальные перевязочные наборы, окопные свечи, генераторы, адресные посылки и многое другое. Большую помощь оказал региональный союз ветеранов органов государственной безопасности Иркутской области, члены которого передали военнослужащим тактические рюкзаки, спальники и разгрузки.
Александр Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в организации сбора и доставки гуманитарного груза.
— С коллегами доставили гуманитарный груз. Были возле Донецка, в Макеевке. Там слышны раскаты взрывов, идет бой в районе Авдеевки. Пообщались с нашими военнослужащими. Ребята спокойны и уверены, что мы бьемся за правое дело, защищаем свою страну, мирную жизнь россиян. Мы старались доставить гуманитарный груз как можно ближе к зоне боевых действий, чтобы военнослужащие могли пользоваться им сразу же. Спасибо главам территорий и жителям городов и районов Иркутской области, которые собирали посылки и фурами отправляли их в Иркутск, представителям общественных организаций, Народного фронта и Елене Зубун, нашим коллегам-депутатам, которые принимали активное участие в формировании груза и волонтерам — проводникам гуманитарных конвоев. Большую помощь оказал губернатор региона Игорь Иванович Кобзев, который договорился с министерством обороны о выделении военного самолета, — отметил председатель областного парламента.
Сергей Гомбоев участвовал в доставке гуманитарного груза для военнослужащих в пятый раз.
— Благодаря сплоченной, командной работе все прошло отлично. Миссия выполнена. Первую партию груза мы передали в Ростове командиру взвода танкового батальона с позывным «Клим». Главное, что наши земляки получили необходимый ресурс из рук в руки. Мы с коллегами уже вернулись в Иркутск, но от наших земляков, которые сейчас находятся «за ленточкой» до сих пор приходят сообщения. Ребята очень благодарны всем, кто участвовал в сборе и доставке необходимых им вещей, — рассказал Сергей Гомбоев.
Также по поручению главы региона в зоне СВО постоянно находится управляющий делами губернатора и правительства Иркутской области Александр Суханов. Помощь в доставке и распределении гуманитарной помощи на месте оказывает руководитель Иркутского регионального отделения ВСКС Яков Миндрулев.