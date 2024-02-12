Главу Пентагона поместили в отделение интенсивной терапии

Остин находился в больнице с 1 января и подвергся критике за попытку скрыть свое заболевание, рак простаты, в том числе от Белого дома. Шефа Пентагона выписали 15 января, в американском минобороны сообщали, что какое-то время он будет работать из дома. Позже он вышел на работу в ведомство, но предстал заметно похудевшим и осунувшимся. Госпитализация министра вызвала скандал, поскольку несколько дней о его состоянии не знала не только общественность, но и президент США Джо Байден. Позднее Остин извинился за ошибки в информировании в связи с ситуацией.