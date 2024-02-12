Беларусь намерена участвовать в строительстве атомного флота России

«Почему эта тема взлетит в ближайшее время, как говорят наши транспортники? Интерес того же Китая. Китай со своей стороны очень активно сейчас тестирует и на примере Мурманска, и на примере Архангельска и других портов на северном морском пути этот маршрут. Мы видим, как каждый год кратно растет количество заявок на перевозку грузов в Китай по этому маршруту. Безусловно, это связано с геополитикой, ситуацией в Красном море, Суэцком канале», — пояснил Крутой.