Заксобрание Приангарья будет сотрудничать с Московской городской Думой

Документ предусматривает сотрудничество и обмен опытом в планировании и законодательном обеспечении социально-экономического развития регионов, реализации национальных проектов, взаимодействии с органами местного самоуправления.
Председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников рассказал, что работа над соглашением началась еще в 2023 году.
«Для Московской городской Думы это первое соглашение, подписанное в этом году. Документ достаточно многогранный, он говорит о взаимодействии наших парламентов, наших депутатов. У нас обширная программа и планы по взаимодействию, которые включают взаимоотношения в социальной сфере, здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве, это все, что волнует жителей любого города», — прокомментировал Алексей Шапошников.
Законодательное Собрание региона активно развивает прямое межпарламентское взаимодействие с другими субъектами Российской Федерации, отметил Александр Ведерников.
«В апреле прошлого года на встрече с Советом законодателей наш Президент Владимир Путин обозначил, что в условиях экономической агрессии Запада всем органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна слаженная команда. Мы плодотворно сотрудничаем со всеми регионами в рамках работы Совета законодателей, но прямые межпарламентские отношения позволяют делиться опытом по основным проблемам, которые актуальны и для таких крупных федеральных городов, как Москва, и для таких экономически активно развивающихся субъектов, как Иркутская область. Мы вместе договорились прорабатывать федеральные инициативы, поддерживать друг друга в новациях федерального законодательства. Всегда акцентирую внимание на том, что необходимо обмениваться опытом, применять лучшие законодательные практики соседей, тем более таких сильных, как Московская городская Дума», — сказал спикер областного парламента.
В рамках рабочего визита председателя Московской городской Думы в Иркутскую область стороны обсудят практики регионов в развитии внутреннего туризма, сохранения культурного наследия в субъектах.