Заксобрание Приангарья будет сотрудничать с Московской городской Думой

«В апреле прошлого года на встрече с Советом законодателей наш Президент Владимир Путин обозначил, что в условиях экономической агрессии Запада всем органам власти нужно действовать четко и быстро, работать как одна слаженная команда. Мы плодотворно сотрудничаем со всеми регионами в рамках работы Совета законодателей, но прямые межпарламентские отношения позволяют делиться опытом по основным проблемам, которые актуальны и для таких крупных федеральных городов, как Москва, и для таких экономически активно развивающихся субъектов, как Иркутская область. Мы вместе договорились прорабатывать федеральные инициативы, поддерживать друг друга в новациях федерального законодательства. Всегда акцентирую внимание на том, что необходимо обмениваться опытом, применять лучшие законодательные практики соседей, тем более таких сильных, как Московская городская Дума», — сказал спикер областного парламента.