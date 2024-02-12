Токаев обратился к казахстанцам

Кроме того, глава государства пообещал представить к награде отличившихся.
«В ходе недавнего стихийного бедствия в ряде областей страны образцы самоотверженной работы на благо народа показали сотрудники местных исполнительных органов, министерства по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов, медицинские работники, представители коммунальных служб и автодорожной отрасли, а также другие граждане».
Также Токаев выразил им сердечную благодарность и пожелал благополучия.
«Большая группа отличившихся граждан представлена к государственным наградам», — говорится в заключении.
С прошлой недели по стране бушует непогода. Метели, минусовая температура доставляют множество неудобств казахстанцам.