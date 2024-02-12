В центре снайпинга ВВО продолжается курс обучения снайперов

В ходе занятий военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств, учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания для точного определения расстояния до целей, ведут разведку при помощи квадрокоптеров.