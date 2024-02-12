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В центре снайпинга ВВО продолжается курс обучения снайперов

Основной упор в подготовке сделан на способы действий с учетом отечественного боевого опыта СВО.
Источник: Министерство обороны Российской Федерации

В центре снайпинга Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, продолжается очередной курс обучения, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

В ходе занятий военнослужащие осваивают навыки скрытного передвижения и маскировки с применением специальной экипировки и подручных средств, учатся пользоваться различными приборами наблюдения и прицеливания для точного определения расстояния до целей, ведут разведку при помощи квадрокоптеров.

Основной упор в подготовке сделан на способы действий снайперов с учетом отечественного боевого опыта СВО.

Помимо этого, военнослужащие отрабатывают вопросы скрытного перемещения в населенных пунктах, оборудования ложных позиций на незнакомом участке местности в полуразрушенных зданиях, организации длительных засад.

Кроме того, в завершении обучения курсанты — снайперы освоят стрельбу с использованием альпинистского снаряжения, в горной местности.