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Глава Росприроднадзора Радионова прилетела во Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 12 февраля, ФедералПресс. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова прилетела во Владивосток в командировку. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале.
Источник: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

«Доброе утро, Владивосток! Начался рабочий день», — написала Радионова в телеграм-канале.

Под ее постом появились сотни комментариев. Жители Дальнего Востока пришли просить помощи у руководителя федерального ведомства. Самые частые просьбы — защитить леса от вырубки, разобраться с компаниями, которые загрязняют воздух.

Есть просьбы о защите моря во Владивостоке: местные жители жалуются на слив канализации в воду, а также на яхты и катера, которые загрязняют акваторию в районе Змеинки.

«Вижу в комментариях много обращений, зачастую в них указано на непростые ситуации. Не все относится к компетенции Росприроднадзора», — ответила Радионова.

Она добавила, что все, что может сделать Росприроднадзор, обязательно будет сделано. Глава службы пообещала рассказать о решении проблем дальневосточников.

Ранее сообщалось о том, что активисты с Сахалина просили Росприроднадзор и МИД России помочь спасти косаток у берегов Японии. Стая черно-белых китов из России застряла в Японском море посреди льда. Для их спасения нужно было получить разрешение от Токио для прохода российского судна.

экология