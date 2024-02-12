Глава Росприроднадзора Радионова прилетела во Владивосток

«Доброе утро, Владивосток! Начался рабочий день», — написала Радионова в телеграм-канале.
Под ее постом появились сотни комментариев. Жители Дальнего Востока пришли просить помощи у руководителя федерального ведомства. Самые частые просьбы — защитить леса от вырубки, разобраться с компаниями, которые загрязняют воздух.
Есть просьбы о защите моря во Владивостоке: местные жители жалуются на слив канализации в воду, а также на яхты и катера, которые загрязняют акваторию в районе Змеинки.
«Вижу в комментариях много обращений, зачастую в них указано на непростые ситуации. Не все относится к компетенции Росприроднадзора», — ответила Радионова.
Ранее сообщалось о том, что активисты с Сахалина просили Росприроднадзор и МИД России помочь спасти косаток у берегов Японии. Стая черно-белых китов из России застряла в Японском море посреди льда. Для их спасения нужно было получить разрешение от Токио для прохода российского судна.