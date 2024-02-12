Глава Росприроднадзора Радионова прилетела во Владивосток

Ранее сообщалось о том, что активисты с Сахалина просили Росприроднадзор и МИД России помочь спасти косаток у берегов Японии. Стая черно-белых китов из России застряла в Японском море посреди льда. Для их спасения нужно было получить разрешение от Токио для прохода российского судна.