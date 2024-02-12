Именной батальон «Ерофей Хабаров» обеспечат зашифрованной связью

Благодаря губернаторскому спецпроекту солидарности с воинами-дальневосточниками для бойцов именного батальона «Ерофей Хабаров» закуплена аппаратура зашифрованной полевой связи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



По словам председателя Комитета солдатских матерей Валентины Решеткиной, приобретено оборудование было по запросу самих военнослужащих.



— Бойцы нуждаются в надежной связи, которая не прослушивается с помощью радиоперехвата. Они сами определили, какие аппараты им нужны, а уже мы нашли поставщика в Москве и произвели их закупку. Все аппараты новые, еще в заводской смазке, и по цене вышли дешевле чем на сайте самого производителя, — отметила Валентина Решеткина.