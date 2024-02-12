Токаев встретился с главой Евразийского банка развития

Председатель ЕАБР также представил Касым-Жомарту Токаеву результаты исследований в области водно-энергетического комплекса Центральной Азии. Банк намерен содействовать становлению Казахстана в качестве драйвера рационального использования водных ресурсов и готов направить грантовые средства в размере до 10 млн долларов на развитие региональных центров экспертизы по водосберегающим и энергоэффективным технологиям и до 400 млн долларов — на проекты, нацеленные на внедрение цифровых технологий водоучета, капитальной лазерной планировки орошаемых земель и создание регионального производственно-сервисного кластера по выпуску современного ирригационного оборудования.