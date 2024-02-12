Куйвашев наградил за заслуги перед Свердловской областью четырех уральцев

Президент региональной общественной организации «Свердловская областная федерация конного спорта» Олег Гусев получил знак отличия I степени за особые заслуги и достижения в сфере социального развития.



Знаками отличия II степени были отмечены главный раввин Екатеринбурга и Свердловской области Ашкенази Азриел-Зелиг за выдающиеся достижения в социальной сфере и гендиректор «Синары-Девелопмент» Тимур Уфимцев за достижения в социально-экономическом развитии региона.



Заместителя руководителя службы по контролю инвестиционной деятельности и экономическому анализу службы замгендиректора «Уральской горно-металлургической компании» (УГМК) Олега Клинского наградили знаком отличия III степени за особые заслуги в социально-экономическом развитии Свердловской области.



В декабре Евгений Куйвашев наградил выдающихся уральцев за вклад в социальную стабильность в преддверии 30-летия Дня Конституции и отметил заслуги граждан в формировании главного закона страны.



Ирина Пичурина.