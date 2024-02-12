Конкурс на пост мэра Новосибирска планируют провести в апреле

Из текста документа следует, что заявки на участие в конкурсе можно будет подавать с 1 по 15 марта. В состав конкурсной комиссии по квоте городского совета будут предложены кандидатуры Дмитрия Асанцева, Игоря Атякшева, Антона Тыртышного и Николая Тямина. Ещё четверых членов комиссии должен назначить губернатор региона Андрей Травников.
Напомним, что мэр Новосибирска Анатолий Локоть досрочно покинул свой пост в конце января. Его полномочия истекали в апреле текущего года. Сообщалось, что Локоть уволился в связи с переходом на другую работу. По информации некоторых СМИ, он может стать помощником премьер-министра РФ Михаила Мишустина.
Впервые на пост мэра Анатолия Локтя избрали в 2014 году, на второй срок — в 2019 году. В настоящее время исполняющим обязанности мэра мегаполиса является Олег Клемешов.
Ранее «Прецедент» сообщал, что известные новосибирцы высказались о работе Анатолия Локтя.
Егор САФРОНОВ.