Конкурс на пост мэра Новосибирска планируют провести в апреле

Из текста документа следует, что заявки на участие в конкурсе можно будет подавать с 1 по 15 марта. В состав конкурсной комиссии по квоте городского совета будут предложены кандидатуры Дмитрия Асанцева, Игоря Атякшева, Антона Тыртышного и Николая Тямина. Ещё четверых членов комиссии должен назначить губернатор региона Андрей Травников.